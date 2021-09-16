С 15 сентября в Словении ввели обязательные COVID-сертификаты.

Об этом сообщает Euractiv.

Отныне все работники, в частности самозанятые, должны пройти курс прививок, иметь доказательства выздоровления не более чем 180-дневной давности или сдавать тесты на COVID-19 не реже одного раза в неделю.

Для работников затраты на тестирование станут покрываться работодателями, которым разрешено применять санкции к тем, кто не выполняет требования.

Люди также должны будут предоставлять сертификаты для получения всех услуг в учреждениях торговли, барах и ресторанах, в салонах красоты, в кабинетах врачей и больницах.

Граждан, у которых нет COVID-сертификата, будут пускать только в продуктовые магазины и аптеки, расположенные отдельно от торговых центров.

Для детей до 12 лет, которые еще не могут быть вакцинированы, а также лиц, сопровождающих маленьких детей и учащихся в общественном транспорте, сертификат не нужен.

Напомним, в Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода с момента получения второй прививки.