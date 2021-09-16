Столичные правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу для постоянного проживания.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

— Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Так, под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с «поиском» польских корней, имеющих юридическое значение для последующего получения ими «Карты поляка» и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша, – сказано в сообщении.

Следователи установили, что злоумышленники вводили граждан в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы. Стоимость такой услуги составляла более 2 тысяч евро.

Во время обысков по месту жительства фигурантов нашли «орудия совершения уголовного преступления», деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору противоправной деятельности. Устанавливаются другие участники схемы, в том числе среди госслужащих.

Напомним, что правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.