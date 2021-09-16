Новая петиция от жителей Запорожья предлагает переименовать запорожскую площадь Маяковского в честь актера гачи-фильмов Билли Херингтона.

Об этом пишет «Сегодня».

Авторы обосновывают свое предложение тем, что на ролях Билли Херрингтона «выросло целое поколение украинцев».

— Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей. Билли Геррингтон — это известный американский актер, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев, — пишет создавший петицию Александр Задорожный.

За два дня полушуточная инициатива успела набрать 805 подписей и ее рассмотрят в горсовете (необходимый минимум – 750 человек).

Гачимучи — шуточная субкультура, эксплуатирующая гомосексуальные эротические фильмы 90-х годов, актерами в которых выступали культуристы и бодибилдеры. Билли Херингтон был легендой «золотого века» этого специфического кино.

Напомним, в Николаеве активист Николай Дмитриев предложил переименовать улицу Московскую в Кальянную.