Министерство финансов оценило влияние на экономику основных макроэкономических рисков, которые могут произойти в 2022 году — в частности, слишком низкий урожай зерновых может уменьшить ВВП в следующем году на 0,6-0,8 процентных пункта.

Данный анализ содержится в оценке фискальных рисков бюджета в 2022 году, подготовленной Минфином, пишет Экономическая правда.

Наибольшее влияние на динамику ВВП будет риск усиления неплатежеспособности субъектов хозяйствования. В случае его реализации количество занятого населения может сократиться на 1% или около 150 тысяч человек.

Тогда ВВП может уменьшиться на 1 п.п. Также в случае реализации этого риска бюджет может недополучить около 1,1 млрд грн доходов.

В случае усиления гибридной и вооруженной агрессии России потери ВВП, которые оценивает Минфин, могу составить около 0,2 п.п. ВВП. Бюджет в случае реализации этого риска недополучит 2,4 миллиарда гривен доходов (прежде всего НДС по импорту).

Влияние выхода нерезидентов из ОВГЗ на украинском ВВП Минфин оценивает в пределах 0,1 п.п. ВВП, а влияние этого риска на поступление бюджета составляет 1,2 миллиарда гривен.

Сворачивание инвестиционных планов иностранными компаниями в 2022 году может привести к уменьшению ВВП на 0,7 п.п., а бюджет недополучит 8,5 миллиарда гривен доходов.

Низкая кредитная активность банков может стоить экономике 0,1 п.п. ВВП (а бюджета — 1,2 миллиарда гривен), а получение низко урожая зерновых — 0,6-0,8 п.п. ВВП (в то время как доходы бюджета сократятся на 8,5 миллиарда гривен).

Напомним, народный депутат Украины Артем Чорноморов пообещал добиться включения Николаевской области в перечень регионов, в которых запустят пилотные проекты по развитию ирригационных систем.