Компания Microsoft разрешила пользователям заходить в свои аккаунты без использования пароля.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что взамен пользователям предлагается применять приложение по считыванию отпечатков пальцев и распознавания лица.
Новая функция станет доступной для всех пользователей «в течение нескольких недель».
В компании уверены, что такой шаг сделает аккаунты пользователей более защищенными.
— Слабые пароли являются началом для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей — это 18 миллиардов ежегодно, — заявила представительница Microsoft Васу Яккал.
Сообщается, что пользователям и дальше будет разрешено входить в свои аккаунты с помощью пароля.
Ранее сообщалось, что 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. Microsoft раскрыла дату выхода Windows 10 из эксплуатации на обновленной странице жизненного цикла поддержки для ОС.
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Компания Microsoft разрешила пользователям заходить в свои аккаунты без использования пароля.
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что взамен пользователям предлагается применять приложение по считыванию отпечатков пальцев и распознавания лица.
Новая функция станет доступной для всех пользователей «в течение нескольких недель».
В компании уверены, что такой шаг сделает аккаунты пользователей более защищенными.
— Слабые пароли являются началом для большинства атак на корпоративные и частные учетные записи. Каждую секунду происходит 579 кибератак для получения паролей — это 18 миллиардов ежегодно, — заявила представительница Microsoft Васу Яккал.
Сообщается, что пользователям и дальше будет разрешено входить в свои аккаунты с помощью пароля.
Ранее сообщалось, что 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. Microsoft раскрыла дату выхода Windows 10 из эксплуатации на обновленной странице жизненного цикла поддержки для ОС.