Правительство Китая полностью вакцинировало от коронавируса более миллиарда своих граждан, что составляет около 70% всего населения страны.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным китайской Национальной комиссии по охране здоровья, по состоянию на 15 сентября в стране сделали 2,16 миллиарда прививок. Таким образом полностью завершили вакцинацию 1,01 миллиарда человек.

В настоящее время Китай занимает ведущее место в мире по темпам вакцинации. В США и Японии количество полностью вакцинированных перевалило за 50%, а в Великобритании и Германии этот показатель превышает 60%.

Больше всего в Китае вакцинируют жителей мегаполисов. Более 97% взрослых в Пекине уже вакцинировались, также завершили вакцинацию более 80% в соседнем Тяньцзине. К этому показателю приближаются Шанхай и Чжэцзян.

Напомним, что Китай планирует вакцинировать детей в возрасте от 3 лет, что является одним из пунктов китайской стратегии нулевого заражения COVID-19.