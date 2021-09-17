Лондонский суд по британской традиции откложил оглашение завещания принца Филиппа, чтобы защитить «достоинство и репутацию» его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II, передал со ссылкой на решение председателя подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна.

Об этом сообщает ВВС.

По итогам закрытого заседания Эндрю Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

— Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена [королевы Елизаветы II] и близких членов ее семьи, — объяснил судья.

По его словам, он лично не знаком с содержанием завещания принца Филиппа и знает только дату его исполнения — через 90 лет.

Как уточнило издание, в данный момент в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии. Традицию нарушили лишь однажды — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставило свое имущество в доверительном управлении, чтобы после достижения 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет за два месяца до своего столетнего юбилея. Незадолго до смерти он перенес операцию на сердце. Его похороны состоялись 17 апреля. На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовало около 30 человек. По случаю смерти монарха в Великобритании был объявлен восьмидневный национальный траур.