Во Львовской области открыли инновационный питомник для выращивания высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Проект реализован на базе государственного предприятия «Львовский лесной селекционно-семенной центр».

— Этот комплекс — пока единственный такой в Украине, он является символом фундаментальных шагов вперед. Подобные проекты уже могут получить финансирование от Государственного фонда регионального развития. Их количество должно расти. Благодарен всем касающимся реализации проекту — строителям, городу, государственным предприятиям. Считаю этот объект удачным примером для распространения опыта в других регионах нашей страны, — заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время открытия нового объекта.

В информации отмечается, что в питомнике по современной технологии будут выращивать сеянцы биотических устойчивых, высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части: пихта белая, бук лесной, сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, лиственница европейская, псевдотсуга Мензиса и другие. В перспективе планируется расширение лесного питомника и увеличение мощности для выращивания 15 миллионов сеянцев с закрытой корневой системой.

Напомним, из бюджета области хотят выделить ₴450 тысяч на закупку семян по программе «Леса Николаевщины».