В аэропортах ОАЭ работают почти 40 служебных собак, которые ищут зараженных коронавирусом.

Об этом пишет Reuters.

Всего там работает 38 служебных собак. Их тренировали различать запах больных коронавирусом с помощью капель пота, которые брали у людей с подтвержденным COVID-19.

Ученые утверждают, что точность такого метода составляет более 98%. Сейчас собаки проводят ежедневно около 30—40 «тестов». В ОАЭ отмечают, что собак можно использовать не только в аэропортах, но и везде, где нужно.

Напомним, что в Хельсинки разработали экспресс-тест на коронавирус, который выявляет болезнь COVID-19 за 10 минут, при этом является таким же точным, как и ПЦР-тест.