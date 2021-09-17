В Луцке 16 сентября ввели карантин из-за распространения амброзии полыннолистной и американской белой бабочки.

Об этом сообщается на сайте Волынской областной администрации.

— В связи с обнаружением на территории Луцка вредных организмов – амброзии полыннолистной и американской белой бабочки – с 16 сентября 2021 года в областном центре Волыни вводится карантинный режим, – отметили в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко. Он утвердил мероприятия по локализации и ликвидации вредителей.

Американская белая бабочка является вредителем, опасным почти для 300 видов растений. Среди садовых деревьев наиболее уязвимые шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, орех. Гусеницы бабочки полностью объедают листья на деревьях, окутывая ветви паутиной. Шесть – восемь гнезд вредителя на плодовом дереве способны полностью его уничтожить.

Амброзия полыннолистная – сорняк-аллерген, его распространение в Украине началось в 1960–1970-х годах, завезли растение из Крыма. Амброзия быстро распространяется и осушает почву в культурных посевах.

Напомним, что жительница Николаева показала амброзию, разросшуюся возле жилых зон микрорайонов Северный и Терновка.