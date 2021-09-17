По состоянию на 17 сентября в Николаевской области всего привили 324 523 человека, за минувшие сутки — 3301.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 922:
В пунктах вакцинации — 1229:
Привились в центрах вакцинации — 1150:
Напомним, по состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на 17 сентября в Николаевской области всего привили 324 523 человека, за минувшие сутки — 3301.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 922:
В пунктах вакцинации — 1229:
Привились в центрах вакцинации — 1150:
Напомним, по состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.