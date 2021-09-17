По состоянию на 17 сентября в Николаевской области всего привили 324 523 человека, за минувшие сутки — 3301.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 475 (1 доза — 268, 2 доза — 207);

COMIRNATY — 2381 (1 доза — 1610, 2 доза — 771);

ASTRAZENECA — 445 (1 доза — 383, 2 доза — 62);

MODERNA — 0 (1 доза — 0, 2 доза — 0).

Вакцинировано мобильными бригадами — 922:

CORONAVAC — 56;

COMIRNATY — 798;

ASTRAZENECA — 68;

MODERNA — 0.

В пунктах вакцинации — 1229:

CORONAVAC — 383;

COMIRNATY — 601;

ASTRAZENECA — 245;

MODERNA — 0.

Привились в центрах вакцинации — 1150:

CORONAVAC — 36;

COMIRNATY — 982;

MODERNA — 0.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.