По состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.

Из всех 71877 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45331 (+68);

Первомайск — 3291 (+15);

Южноукраинск — 2062 (1);

Вознесенск — 1877 (1);

Очаков — 1335.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание установили у 2450 (+3) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 35, всего — 69228. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1898, за сутки — 3.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.