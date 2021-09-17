По состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Из всех 71877 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание установили у 2450 (+3) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 35, всего — 69228. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1898, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.
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По состоянию на 17 сентября в Николаевской области выявлено 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА.
Из всех 71877 (+150) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание установили у 2450 (+3) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 35, всего — 69228. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1898, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 сентября, выявили 6 624 новых случая коронавируса.