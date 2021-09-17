В Ивано-Франковске более сотни женщин, которые забеременели после вакцинации против COVID-19, хотят получить обещанные мэром Русланом Марцинкивым 100 000 гривен — он сказал, что дал обещание в шутку.

Об этом пишет УНИАН.

— Я в шутку сказал, что будем выплачивать 100 000 гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй, и когда забеременели, — сказал Руслан Марцинкив.

Мэр добавил , что большое количество девушек и женщин верят в то, что после вакцинации не смогут иметь детей.

Напомним, в начале сентября городской голова Ивано-Франковска в шутку пообещал первой забеременевшей после COVID-вакцинации местной жительнице 100 тысяч гривен премии.