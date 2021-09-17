Автор: Владимир Смирнов

Больше половины николаевцев считают, что дела в городе идут в неправильном направлении. Однако за последние годы процент тех, кто удовлетворен тем, куда двигается город, вырос.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом совместно с социологической группой «Рейтинг».

55% опрошенных николаевцев считают, что дела в городе идут в ошибочном направлении, при этом 33%, наоборот, удовлетворены ситуацией, еще 12% определиться не смогли.

Отметим, что в начале прошлого года довольны направлением, в котором двигается город, были чуть больше 20% горожан.

Больше всего в Украине довольны тем, как идут дела в их городе, жители Хмельницкого (75%), Винницы и Чернигова (по 74%). Меньше всего — в Полтаве (24%), Черновцах и Северодонецке (по 30%).

Отметим, что николаевцы оценивают дела в своем городе лучше, чем в Украине. Довольны направлением, в котором движется страна, только 26% горожан, а 66% считают его неправильным.

Горожане оценивали и отдельные сферы жизни в Николаеве, а также качество услуг, предоставляемых органами местной власти.

Например, 17% николаевцев считают, что в городе ужасные тротуары, 18% — плохие, 47% оценили их средне, а 17% — хорошо или отлично. Дороги плохими или ужасными считают 66% николаевцев, средне их оценили 25%, хорошо — всего 9%. Транспортной инфраструктурой недовольны 42% горожан, 33% оценивают ее средне, 19% — хорошо. Отметим, что если оценка уровня большинства остальных сфер с каждым годом понемногу улучшается, то количество удовлетворенных общественным транспортом с каждым наоборот уменьшается.

Канализацию плохо или ужасно оценили 36% горожан, средне — 28%, хорошо или отлично — 24%. Водоснабжение 59% горожан оценили хорошо или отлично, 26% — средне, а 12% — плохо или ужасно. Услуги по отоплению 24% опрошенных оценили плохо или ужасно, 22% — средне и 43% — хорошо или отлично. Неплохо оценивают и услуги по поставке газа (56% довольны) и электроэнергии (58% довольны).

Сбор мусора плохо или ужасно оценили 37% николаевцев, средне — тоже 37%, хорошо или отлично — 26%. Уличное освещение плохо или ужасно оценивают всего 13% горожан, 36% — средне, 47% — хорошо или отлично.

65% недовольны темпами развития промышленности в Николаеве, 20% оценивают их средне, всего 4% — хорошо.

Спортучреждения 20% горожан оценили плохо или ужасно, 32% — средне, 29% хорошо или отлично. Учреждениям культуры 17% поставили оценку «ужасно» или «плохо», 29% — «средне», 31% — «хорошо» или «отлично». Уровень медицины считают плохим или ужасным 48% жителей, средним — 30%, хорошим — 13%.

Университетами, колледжами и техникумами недовольны 11% николаевцев, 29% оценили их средне, а 33% — хорошо или отлично. Школы плохо или ужасно оценивают 13% николаевцев, средне — 33%, хорошо — 31%. Детсады плохо или ужасно оценивают 9% горожан, средне — 27%, хорошо — 35%.

Общественные парки и скверы, пожалуй, получили одни из наивысших баллов: 11% горожан неудовлетворены такими местами, 31% оценивают их средне, а 55% — хорошо или отлично. 42% николаевцев считают ужасным экологическое состояние в городе, 33% — средним и 19% — хорошим.

Доступность Николаева для людей с инвалидностью ровно половина опрошенных оценила ужасно или плохо, 25% — средне и 11% — хорошо. Уровень соцзащиты в Николаеве 48% горожан считают ужасным или плохим, 26% — средним и 10% — хорошим. Несмотря на достаточно плохие показатели, николаевцы оценили эту сферу в отличие от остальных направлений лучше, чем большинство городов.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» в период с 12 мая по 3 июня 2021 в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области). Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Данные были взвешены, чтобы отразить общее население этих городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Напомним, что согласно данному опросу, Николаев оказался на 22 месте из 24 в рейтинге удовлетворенности жителей городов Украины качеством жизни и услугами, предоставляемыми местными органами самоуправления.