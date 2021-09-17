На мурале, который создают на пересечении улиц Фалеевской и Адмиральской в Николаеве в качестве подарка ко Дню города, изображены крейсер «Украина» и авианосец «Варяг».

Об этом заявил представитель платформы «МрійДій», которая выступила инициатором создания арт-объекта, Максим Бревда в комментарии под публикацией НикВестей в Facebook.

Он отрицает то, что на стене рисуют тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», входящий в состав Северного флота, и ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, о чем ранее заявляли в партии «Демократична сокира»

— На стене крейсер «Украина» и авианосец «Варяг», которые были построены в украинском Николаеве, украинцами. Это наша история, которая была и город был основан, как кораблестроительный. Страну надо объединять, а не разделять. Сегодня ситуация изменилась, никто не знал, что судостроительные заводы и основа нашего города исчезнут по факту в нашем времени. С той стороны, где год основания города и были нарисованы те корабли, которые были когда-то основой корабельного города Николаев, — прокомментировал Максим Бревда.

Максим Бревда добавил, что вскоре на изображениях кораблей появятся подписи для избежания дискуссий.

— Надеюсь, что все с здравым пониманием отнесутся к проекту и не будет лишнего негатива и разъединения людей. Сегодня «Варяг» стоит на вооружении Китая и называется — «Ляонин», — добавил Максим Бревда.

В комментариях к публикации другие пользователи указали Максиму Бревде, что упомянутые им корабли были заложены в Николаеве, однако достроены не были.

— Как крейсер «Украина», так и авианосец «Варяг» на николаевских заводах достроены не были, Максим, вы прекрасно это знаете. Зато достроены крейсер Москва и авианосец Кузнецов, которые и изображены на мурале. Ну, а если вы все-таки решили следовать истории николаевского кораблестроения, то изображайте корабли в том состоянии, котором они были завершены у нас, в нашем городе, «чтобы не вызывало лишней дискуссии», — написал Сергей Иваненко.

В партии «Демократична сокира» ранее предложили художникам подписать крейсер «Варяг» актуальным названием на китайском языке с использованием иероглифов. По их мнению, это может решить спор вокруг изображения.

— Даже если авторы мурала рисовали авианосец «Ляонин», который был достроен с ВАВКР пр. 1143.6 «Варяг», проданный Украиной Китаю под «развлекательный центр» в 1998, использование этого изображения по крайней мере сомнительно по двум причинам — во-первых, этот корабль также остался недостроенным нашим заводом, а, во-вторых, ассоциации с «Кузнецовым» постоянно на слуху в медиапространстве в негативном контексте, более сильные. Тогда чего там — надо иероглифами на борту подписать 中国人民解放军 海军 辽宁 舰 (корабль «Ляонин» военно-морского флота Китайской Народно-освободительной армии, — прим.), чтобы постоянно не объяснять, — предложили в «Демократичній сокирі».

Николаевец Дитрий Удовицкий подчеркивает, что на мурале изображен не крейсер «Украина», как утверждают авторы, а именно крейсер «Москва». Поскольку на мурале уже прорисованы артустановки АК-630, которые не были установлены на крейсере «Украина».

— Крейсер «Украина» не может быть. На нем не смонтированы артустановки АК-630, показанные на рисунке. Ну и рисовать корабль, который никогда не выйдет в море — такое, — прокомментировал Дмитрий Удовицкий.

Он также опубликовал фото, сделанные изданием «0512» в ходе создания мурала, где видно, что художники в качестве эскиза использовали именно фотографии авианосца «Кузнецова» и крейсера «Москва».

Согласно информации Википедии, «Ляони́н» авианосец Военно-Морских Сил НОАК. Был заложен 6 декабря 1985 года на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве для ВМФ СССР под наименованием «Рига» как второй тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5. 19 июня 1990 года был переименован в «Варяг». После распада СССР корабль достался Украине и его постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году был куплен Китаем (компанией из специального административного района Аомынь (Макао)), официально — с целью организации на нём плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМС НОАК. По состоянию на 2019 год — один из двух (наряду с авианосцем проекта 001А) полностью завершённых постройкой и переданных ВМС НОАК авианосцев КНР.

Ракетный крейсер «Украина» (первоначальное название «Комсомолец», с 23 марта 1985 года по 20 марта 1993 года «Адмирал Флота Лобов») — советский, позже украинский военный ракетный крейсер, четвёртый и самый новый корабль проекта 1164 «Атлант», самый крупный корабль Военно-морских сил Украины за всю их историю. С 1990 года, после спуска на воду, корабль находится на территории Николаевского судостроительного завода в недостроенном состоянии.

Напомним, что «Укроборонпром» хочет, чтобы бывший крейсер «Украина» стал «туристически привлекательным для региона».