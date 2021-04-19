В понедельник, 19 апреля, в Николаеве генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что «активно общается» с главой Николаевской облгосадминистрации и облсоветом по вопросу переделки бывшего крейсера «Украина» в плавучий музей.

Информация прозвучала в ходе брифинга на территории завода ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», передают НикВести.

Как известно, перед этим необходимо провести демилитаризацию корабля.

— Было поручение президента Украины Владимира Зеленского, сейчас Минобороны отрабатывает на уровне правительства проект решения о дальнейшей судьбе этого изделия. Сейчас активно общаемся с главой областной государственной администрации, с облсоветом, чтобы этот объект стал туристически привлекательным для региона, чтобы Николаевский судостроительный завод стал успешным индустриальным парком, — сказал Юрий Гусев.

После этого прозвучало, что окончательное решение по крейсеру примет Кабмин.

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на «Николаевском судостроительном заводе».

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Также отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Также напомним, что после очередной публикации НикВести государственный концерн «Укроборонпром» профинансировал первый этап ремонта здания управления Николаевского судостроительного завода.

Также «Укроборонпром» выделил финансирование на содержание ракетного крейсера «Украина», который содержится на на «Николаевском судостроительном заводе».