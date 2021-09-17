В Украине пока два водородных автомобиля, в «Украинском водородном совете» ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.

Об этом на брифинге заявил президент ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин, передает Экономическая правда.

— Сертификовав первые водородные автомобили в Украине, мы фактически решили chicken-and-egg problem. Почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок. Команда «Украинского водородного совета» решила эту почти философскую проблему, когда в начале сентября сертифицировала первый в стране водородный автомобиль. Основа для дальнейшего развития инфраструктуры для водородного транспорта в Украине была заложена, — cказал он.

По его словам, процесс первой сертификации был несколько сложным, но сейчас документальная составляющая ввоз в Украину водородных авто ускорена.

— Сейчас Українська водородна рада уже отработала механизм документального оформления водородных авто. К нам в Українську водородну раду обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании водородной инфраструктуры и строят заправочные станции по всему миру. Они уже готовы создавать заправки для водородных авто и в Украине. Мы ожидаем, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году, — рассказал Александр Репкин.

В ассоциации заявили, что японские Toyota Mirai, которые ввезли в Украину, работают на водородном топливном элементе, который производит энергию для электродвигателя.

— Это техническое решение позволяет полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Кроме СО2, автомобили на традиционном топливе выбрасывают в атмосферу оксид азота и оксид серы, которые имеют крайне негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды. В противоположность бензина, водород не дает никаких вредных выбросов и возвращается в окружающую среду в виде воды и тепла, — заявили в ассоциации.

Напомним, автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине в начале сентября.