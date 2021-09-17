В Центре трансплантации Киевской областной клинической больницы прооперировали двух пациентов из Николаевской области, которым требовалась пересадка почек.

Об этом написал заместитель главного врача по хирургической помощи в Николаевской областной клинической больнице Дмитрий Бачинский.

Он рассказал, что во время рабочей встречи со столичными медработниками в Николаеве им позвонили и сообщили, что в областной больнице Киева появился донор и дали согласие на мультиорганной забор.

По данным Единой государственной информационной системы трансплантации подходили 3 реципиента, 2 из них — жители Николаева, 1 из столицы.

— В 23:00 мы приехали в Киев и сразу же началась подготовка пациентов к трансплантации почек. И только почти час назад (по состоянию на 13:00, — прим.) закончились операции. Объединившись, мы дали почти новую жизнь двум николаевским пациентам. Еще долгий путь реабилитации, но мы начали и продолжаем сотрудничество, — поделился Дмитрий Бачинский.

Напомним, перевозка пациентов в больницу осуществлялась под контролем полиции.