Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посодействовала в перевозке в столицу двух жителей Николаевской области, которым потребовалась срочная операция по трансплантации почек.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Она указала, что вчера, 16 сентября, она получила обращение от главного врача КНП «Николаевская областная клиническая больница» с просьбой помочь организовать перевозку пациентов. Требовалось также сопровождения со стороны полиции.

— Конечно, я сразу отреагировала, потому что спасение жизней — крайне важный вопрос, который требует быстрых, четких решений. Сразу обсудила с начальником ГУНП в Николаевской области Сергеем Шайхет эту ситуацию, где счет идет не на дни, а на часы, — написала глава облсовета.

Она поблагодарила Сергея Шайхета и патрульных за оперативную реакцию. Жителей Николаевщины сопроводили в Центр трансплантации Киевской областной клинической больницы.

— По словам врачей, одна операция уже успешно прошла сегодня утром, сейчас идет вторая. Далее пациентов ждет процесс реабилитации, — добавила Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в рамках рабочего визита посетила Баштанский район Николаевской области и проверила три местные школы, медучреждение и предприятие.