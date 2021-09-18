По состоянию на 18 сентября в Николаевской области вакцинировано 328 231 человек, за минувшие сутки — 3708 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 965:
В пунктах вакцинации — 1475:
В центрах вакцинации — 1268:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на 18 сентября в Николаевской области вакцинировано 328 231 человек, за минувшие сутки — 3708 человек.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 965:
В пунктах вакцинации — 1475:
В центрах вакцинации — 1268:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.