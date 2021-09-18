По состоянию на 18 сентября в Николаевской области вакцинировано 328 231 человек, за минувшие сутки — 3708 человек.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 595 (1 доза — 306, 2 доза — 289);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 2598 (1 доза — 1313, 2 доза — 1285);

ASTRAZENECA — 515 (1 доза — 460, 2 доза — 55);

MODERNA — 0 (1 доза — 0, 2 доза — 0).

Привили мобильными бригадами — 965:

CORONAVAC — 80;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 855;

ASTRAZENECA — 30;

MODERNA — 0.

В пунктах вакцинации — 1475:

CORONAVAC — 471;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 730;

ASTRAZENECA — 274;

MODERNA — 0.

В центрах вакцинации — 1268:

CORONAVAC — 44;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1013;

MODERNA — 0.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.