По состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Отмечается, что из всех 71983 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 24 случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 2450 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 32, всего — 69260. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1904 сутки — 6.
Ранее сообщалось, что за сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.
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По состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Отмечается, что из всех 71983 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 24 случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 2450 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 32, всего — 69260. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1904 сутки — 6.
Ранее сообщалось, что за сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.