По состоянию на 18 сентября в Николаевской области выявлено 106 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что из всех 71983 (+106) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45384 (+53);

Первомайск — 3308 (+17);

Южноукраинск — 2065 (+3);

Вознесенск — 1885 (8);

Очаков — 1336 (1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 24 случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание COVID-19 установлено у 2450 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 32, всего — 69260. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1904 сутки — 6.

Ранее сообщалось, что за сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировано 6234 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1719 человек, 79 больных умерли и 1763 — выздоровели.