В Соединенных Штатах Америки суд приговорил 78-летнего миллионера Роберта Дарста к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает Associated Press, цитирует Корреспондент.

Американца признали виновным в убийстве первой степени, совершенном в 2000 году. Погибшей оказалась его подруга Сюзан Берман. Присяжные суда Лос-Анджелеса обсуждали дело в течение трех дней и в результате вынесли обвинительный вердикт. Сам миллиардер на суде отсутствовал, так как находится на самоизоляции из-за COVID-19.

На допросе Роберт Дарст путался в показаниях. В конце миллиардер заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой.

Отметим, что в 2015 году во время съемок документального сериала под названием «Проклятие: жизнь и смерть Роберта Дарста» мужчина случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман. Мужчина ушел в ванную комнату, забыл снять с себя микрофон и сказал: «Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех».

Тогда же, в марте 2015 года Роберта Дарста арестовали. Миллиардера также подозревают в причастности к исчезновению его первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, а также в убийстве соседа. При этом миллиардер заявлял, что не знает, кто убил Сюзан Берман, а также не знает, куда делась его жена.

Напомним, прокурор Гаити Бэд-Форд Клод требует предъявить обвинения премьер-министру Ариэлю Генри в убийстве президента Жовенеля Моиза.