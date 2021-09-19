Владельцы верблюдов в ОАЭ занимаются клонированием верблюдов для конкурсов красоты для этих животных.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Такие конкурсы — популярное развлечение в ОАЭ. Верблюдов выставляют на ипподромах, а жюри проводит обследования на предмет отсутствия ботокса и других следов косметических процедур. После множества скандалов владельцы поняли, что клонирование позволяет проще добиться идеальных параметров.

Первым в мире клонированным верблюдом стала Инджаз: ее имя переводится как «достижение». Самка одногорбого верблюда родилась 8 апреля 2009 года. Она была создана из клеток яичников взрослой верблюдицы, убитой на мясо в 2005 году. Клетки были выращены в тканевой культуре и заморожены в жидком азоте. Из яйцеклетки суррогатной матери были извлечены ее собственные ДНК: их заменили на яйцеклетки донора. Под действием электрического тока и химической индукции было инициировано деление, и получившийся эмбрион был имплантирован в матку суррогатного животного. Этот метод называется межвидовой ядерной передачей соматической клетки.

Беременность длилась 378 дней, и генетический анализ показал, что Инджаз — настоящий клон своей покойной матери. Она прожила долгую спокойную жизнь и умерла совсем недавно, в 2021 году. В 2017 году впервые в мире — и тоже в ОАЭ — был клонирован двугорбый верблюд, а теперь эта технология поставлена на поток. В этом году интерес возрос: специалисты наблюдают за 28 беременностями такого рода.

Дублирование идеально красивого животного стоит от 200 000 до 400 000 дирхамов (54 500–109 000 долларов США), но конкурсы красоты — не единственная причина: многие клиенты также хотят воспроизвести гоночных верблюдов или же «вернуть к жизни» умершего домашнего любимца. Кроме того, популярностью пользуются животные, которые производят рекордное количество молока.

— Мы клонировали верблюдов, дающих более35 литровмолока в день, — поясняет Нисад Вани, научный руководитель центра (на снимке вверху). Обычно самка верблюда дает около 5 литров.

Клонирование верблюдов уже давно не рассматривается как что-то неэтичное. С момента, когда этих животных заменили автомобили, их численность началась уменьшаться. Считается, что воспроизводство копий от лучших представителей позволяет сохранить ценные генетические данные.

Ранее сообщалось, что в США клонировали вымирающий вид хорьков.