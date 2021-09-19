Мэр Лондона Садик Хан пообещал электрифицировать автобусный парк города на три года быстрее, чем планировалось. Это должно ускорить переход столицы Великобритании к использованию транспортных средств без вредных выбросов.

Об этом уведомляет hromadske.

Городской автобусный парк Лондона перейдет на нулевые выбросы еще к 2034 году вместо 2037 года. Уже к концу 2022-го 10% автобусного парка Лондона будет работать без выбросов парниковых газов.

— Ядовитый воздух Лондона — это позорное явление, вызывающее преждевременную смерть. Лондон больше не будет закупать новые дизельные или гибридные автобусы, а будет покупать только автобусы с нулевым выбросом, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине пока два водородных автомобиля, в «Украинском водородном совете» ожидают, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году.