Сегодня, 19 сентября, работники Посольства США в Украине и их семьи приняли участие в марше равенства KyivPride2021.
Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.
— Работники Посольства США в Киеве и их семьи приняли участие в «KyivPride2021», чтобы выразить поддержку свободе, достоинству и равенству всех людей — включая ЛГБТ+. Мы благодарны правоохранителям за обеспечение безопасности участников! — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что участие в марше приняли более 5 тысяч человек.
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Сегодня, 19 сентября, работники Посольства США в Украине и их семьи приняли участие в марше равенства KyivPride2021.
Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.
— Работники Посольства США в Киеве и их семьи приняли участие в «KyivPride2021», чтобы выразить поддержку свободе, достоинству и равенству всех людей — включая ЛГБТ+. Мы благодарны правоохранителям за обеспечение безопасности участников! — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что участие в марше приняли более 5 тысяч человек.