Сегодня, 19 сентября, работники Посольства США в Украине и их семьи приняли участие в марше равенства KyivPride2021.

Об этом сообщается на странице Посольства в Facebook.

— Работники Посольства США в Киеве и их семьи приняли участие в «KyivPride2021», чтобы выразить поддержку свободе, достоинству и равенству всех людей — включая ЛГБТ+. Мы благодарны правоохранителям за обеспечение безопасности участников! — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что участие в марше приняли более 5 тысяч человек.