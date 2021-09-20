Жителям Англии предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает Sky News.

Около 1,5 миллиона человек получат доступ к Национальной службе бронирования вакцин со следующей недели. Уже с понедельника приглашения на ревакцинацию будут разосланы тем, кто имеет право на получение третьей дозы вакцины.

Право на треть дозу вакцины от коронавируса имеют лица в возрасте 50 лет и старше, люди, живущие и работающие в домах престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Бустерные вакцины также будут доступны для клинически уязвимых жителей и для людей от 16 до 65 лет, относящихся к группе риска.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил на этой неделе, что люди должны получить бустерную дозу как минимум через шесть месяцев после того, как они получили вторую прививку.

Ученые, консультирующие правительство, также призвали людей получить укол Pfizer в качестве третьей дозы, независимо от того, какой вакциной их ранее вакцинировали. Также отмечается, что в качестве альтернативы можно использовать для третьей дозы вакцину Moderna.

Ранее сообщалось, что опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».