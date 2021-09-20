Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. У Соединенных Штатов есть для этого все возможности.

Об этом сообщает CNN.

Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, «но до сих пор не сделали ее».

— Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится, — отметил Энтони Фаучи.

Он также заявил, что данные о целесообразности ревакцинации с использованием вакцин от COVID-19 компаний Moderna и Johnson & Johnson будут получены через несколько недель.

Американские регуляторы уже начали рассматривать вопрос о применении третьей дозы вакцины консорциума Pfizer и BioNTech. Консультативная группа Управления по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) рекомендовала третью прививку вакциной Pfizer-BioNTech для людей старше 65 лет или из группы риска, но отказалась поддержать ревакцинацию для более широких слоев населения.

Напомним, генеральные прокуроры 24 штатов США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором предупредили, что будут принимать юридические действия, если администрация не отменит указ об обязательной вакцинации работников.