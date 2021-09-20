Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов. Об этом они объявят в ближайшие десять дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Руководители Министерства внутренних дел Индии обсуждают со всеми заинтересованными сторонами предполагаемую дату и условия открытия страны для иностранных туристов.
Первым пяти тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, пострадавшие от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне.
В воскресенье, 19 сентября, в Индии было зарегистрировано 30 773 новых случая, в то время как число активных случаев снизилось до 320 тысяч. Страна остается на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса с начала пандемии.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
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Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов. Об этом они объявят в ближайшие десять дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Руководители Министерства внутренних дел Индии обсуждают со всеми заинтересованными сторонами предполагаемую дату и условия открытия страны для иностранных туристов.
Первым пяти тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, пострадавшие от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне.
В воскресенье, 19 сентября, в Индии было зарегистрировано 30 773 новых случая, в то время как число активных случаев снизилось до 320 тысяч. Страна остается на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев коронавируса с начала пандемии.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.