По состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 72176 (+81) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45496 (+47);

Первомайск — 3337 (+23);

Южноукраинск — 2067;

Вознесенск — 1885;

Очаков — 1343.

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание установили у 2452 (+1) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 69317. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1907, за сутки — 1.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.