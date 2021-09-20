По состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 72176 (+81) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание установили у 2452 (+1) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 69317. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1907, за сутки — 1.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
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По состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 72176 (+81) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболевание установили у 2452 (+1) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 69317. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1907, за сутки — 1.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.