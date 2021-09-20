По состоянию на 8:00 20 сентября в Николаевской области всего вакцинировано 330 173 человека, за минувшие сутки — 767.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 67 (1 доза — 33, 2 доза — 34);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 538 (1 доза — 322, 2 доза — 216);

ASTRAZENECA — 162 (1 доза — 160, 2 доза — 2);

MODERNA — 0 (1 доза — 0, 2 доза — 0).

Вакцинировано мобильными бригадами — 12:

CORONAVAC — 0;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 12;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 0.

В пунктах вакцинации — 117:

CORONAVAC — 23;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 30;

ASTRAZENECA — 64;

MODERNA — 0.

Привились в центрах вакцинации — 638:

CORONAVAC — 44;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 496;

MODERNA — 0.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.