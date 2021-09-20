По состоянию на 8:00 20 сентября в Николаевской области всего вакцинировано 330 173 человека, за минувшие сутки — 767.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 12:
В пунктах вакцинации — 117:
Привились в центрах вакцинации — 638:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.
|
Николаев потерял 2,6 миллиарда гривен из-за неэффективного управления команды СенкевичаОлег Мудрак
|
Атракціон нечуваної щедрості за чужий рахунокСтанислав Мартиросов
По состоянию на 8:00 20 сентября в Николаевской области всего вакцинировано 330 173 человека, за минувшие сутки — 767.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 12:
В пунктах вакцинации — 117:
Привились в центрах вакцинации — 638:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 сентября на Николаевщине выявили 81 новый подтвержденный случай COVID-19.