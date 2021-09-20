В Ирландии достигли наибольших темпов вакцинации населения от коронавируса в ЕС. Там вакцинировались уже 90% людей старше 16 лет.
Об этом пишет Euractiv.
Премьер-министр страны Мишель Мартин поблагодарил людей и работников здравоохранения за такие показатели и за то, что все они присоединились к программе вакцинации.
На 22 октября правительство Ирландии запланировало масштабную отмену карантинных мероприятий, но в случае достижения 90% вакцинированного населения. Теперь же ожидается, что ослабление начнется раньше.
За Ирландией также высокие показатели вакцинации имеют Мальта, Дания и Португалия.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.
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В Ирландии достигли наибольших темпов вакцинации населения от коронавируса в ЕС. Там вакцинировались уже 90% людей старше 16 лет.
Об этом пишет Euractiv.
Премьер-министр страны Мишель Мартин поблагодарил людей и работников здравоохранения за такие показатели и за то, что все они присоединились к программе вакцинации.
На 22 октября правительство Ирландии запланировало масштабную отмену карантинных мероприятий, но в случае достижения 90% вакцинированного населения. Теперь же ожидается, что ослабление начнется раньше.
За Ирландией также высокие показатели вакцинации имеют Мальта, Дания и Португалия.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.