В китайской версии TikTok (Douyin) запускают «молодежный режим» — пользователи, которым до 14 лет, смогут пользоваться приложением до 40 минут в день. Также они не смогут смотреть видео ночью.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на заявление компании.

Пользователей до 14 лет, которые зарегистрировались под настоящими именами и датами рождения, автоматически переведут в «молодежный режим». Они не смогут самостоятельно переключиться в обычный режим.

Разработчики просят родителей изменить данные в TikTok, если их ребенок зарегистрирована не под настоящим именем.

Среди ограничений — дети до 14 лет смогут пользоваться TikTok лишь 40 минут в день. Также в приложение не удастся зайти с 22:00 до 6:00.

В «молодежном режиме» пользователям чаще будут предлагать видео выставки в музеях, научно-популярные эксперименты, историю и путешествия по стране.

Напомним, что социальная сеть TikTok анонсировала новую функцию для помощи пользователям, которые борются с проблемами психического здоровья, в частности с расстройствами пищевого поведения.