Италия с 20 сентября начала предлагать третью усиливающую дозу вакцины от коронавируса людям, которых считают группами наибольшего риска.

Об этом сообщает «Европейская правда».

К таким относят людей, имеющих проблемы с иммунной системой, пациентов с онкологическими заболеваниями и переживших трансплантацию. В целом это около 3 млн человек.

В провинции Риети первых пациентов начали вакцинировать усиливающей дозой еще на прошлой неделе.

В целом по стране завершили вакцинацию от коронавируса более 74% взрослого населения, и почти 83% привиты по крайней мере первой дозой.

Ситуация с распространением вируса остается относительно стабильной. За последние 24 часа зарегистрировали более 3800 новых заражений коронавирусом и 26 смертей. За день до этого показатели составляли около 4580 новых больных и 51 смерть. С конца августа, когда суточные показатели заражений составляли около 7000 случаев, заболеваемость в стране постепенно спадает, однако в экспертных кругах опасаются изменения этой тенденции в связи с началом учебного года.

Напомним, что жителям Англии предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.