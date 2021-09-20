За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине пациентов были невакцинированными.

Об этом сообщил заместитель министра – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, пишет пресс-служба Минздрава.

— По данным электронной системы здравоохранения в течение последних трех месяцев почти все кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня, – заявил Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась в два раза за неделю: с 3,3 тысяч за понедельник, 13 сентября, до более 6 тысяч за пятницу, 17 сентября.

В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 сентября, зафиксировали 2265 новых случаев коронавируса.