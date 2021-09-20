На Кубе начали кампанию по привитию против коронавируса детей старше двух лет.

Об этом информирует Jutarnji List.

С начала пандемии на Кубе 117,5 тысяч несовершеннолетних дали положительный результат на COVID-19, но правительство не публиковало данных о смертях от коронавируса. Только осенью кубинский Минздрав обнародовал данные о десяти умерших детях с начала августа.

С появлением дельта-штаммов на Кубе количество случаев заражения среди детей резко возросло.

Вакцинация детей была объявлена в начале сентября в рамках плана вакцинации 90% населения островного государства к середине ноября, чтобы можно было открыть международные границы. Власти заявляют, что школы не заработает до ноября.

Хотя вакцинация не является обязательной, родители и дети с 6 сентября заполняют поликлиники, больницы и школьные контрольно-пропускные пункты для вакцинации своих чад.

Кубинское агентство по лекарственным средствам до сих пор одобрило использование лишь трех вакцин, разработанных кубинскими учеными, и утверждает, что они чрезвычайно эффективны и предотвращают развитие серьезных заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Хотя их критиковали за то, что программа разработки вакцины была секретной, на прошлой неделе они начали делиться информацией с Всемирной организацией здравоохранения для одобрения вакцины.

Напомним, Испытания кубинской вакцины Soberana 02 против коронавируса показали ее эффективность в 62%.