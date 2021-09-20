В Израиле школьников обязали проверяться на коронавирус после окончания каждых сезонных каникул.

Об этом информирует TOS.

Согласно статистике Минздрава, около 45 тысяч израильских учащихся получили диагноз COVID-19, и еще 92 тысячи поместили в карантин после контакта с разносчиками.

Решение уже утвердили в правительстве, так как с началом сентября в стране наблюдается спорадическая вспышка вируса. При этом, возраст не будет являться важным фактором при сдаче теста, указание относится как к детсадовцам, так и к старшеклассникам.

Как сообщалось, число хасидов, вернувшихся из Украины больными ковидом, стремительно выросло.