На официальных каналах Украины Ukraine.ua состоялась премьера рекламного ролика, снятого специально для «ВВС World News», где наше государство предстает под неожиданными для иностранного зрителя углами зрения.

Проморолик создан креативной командой «Saatchi & Saatchi Ukraine» и «Nazar Dorosh Team» при поддержке Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба МИД.

— Ролик является частью масштабной промокампании Украины на «BBC Global News», которая формирует положительный имидж Украины среди зарубежных аудиторий и показывает страну как инновационную, прогрессивную и привлекательную для инвестиций и партнерства. Продвижение положительного имиджа Украины в мире входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Авторы видео использовали визуальный прием «переворачивание», который призван «перевернуть» представление и порой стереотипное восприятие Украины иностранными зрителями.

— Потому что это действительно так: мы смелые, безудержные, революционные — смелые предприниматели, безудержные мечтатели, революционные изобретатели. Именно такой Украину и украинцев увидит многомиллионная аудитория «BBC World News» по всему миру, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве проинформировали, что проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями «Asters», «Biosphere Corporation», «Depositphotos», «DTEK», «Parimatch», «Sigma Software Group», «Smart Holding» и «SoftServe» при поддержке МИД без использования средств государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.