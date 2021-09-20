На официальных каналах Украины Ukraine.ua состоялась премьера рекламного ролика, снятого специально для «ВВС World News», где наше государство предстает под неожиданными для иностранного зрителя углами зрения.
Проморолик создан креативной командой «Saatchi & Saatchi Ukraine» и «Nazar Dorosh Team» при поддержке Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба МИД.
— Ролик является частью масштабной промокампании Украины на «BBC Global News», которая формирует положительный имидж Украины среди зарубежных аудиторий и показывает страну как инновационную, прогрессивную и привлекательную для инвестиций и партнерства. Продвижение положительного имиджа Украины в мире входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Авторы видео использовали визуальный прием «переворачивание», который призван «перевернуть» представление и порой стереотипное восприятие Украины иностранными зрителями.
— Потому что это действительно так: мы смелые, безудержные, революционные — смелые предприниматели, безудержные мечтатели, революционные изобретатели. Именно такой Украину и украинцев увидит многомиллионная аудитория «BBC World News» по всему миру, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве проинформировали, что проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями «Asters», «Biosphere Corporation», «Depositphotos», «DTEK», «Parimatch», «Sigma Software Group», «Smart Holding» и «SoftServe» при поддержке МИД без использования средств государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.
На официальных каналах Украины Ukraine.ua состоялась премьера рекламного ролика, снятого специально для «ВВС World News», где наше государство предстает под неожиданными для иностранного зрителя углами зрения.
Проморолик создан креативной командой «Saatchi & Saatchi Ukraine» и «Nazar Dorosh Team» при поддержке Министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба МИД.
— Ролик является частью масштабной промокампании Украины на «BBC Global News», которая формирует положительный имидж Украины среди зарубежных аудиторий и показывает страну как инновационную, прогрессивную и привлекательную для инвестиций и партнерства. Продвижение положительного имиджа Украины в мире входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Авторы видео использовали визуальный прием «переворачивание», который призван «перевернуть» представление и порой стереотипное восприятие Украины иностранными зрителями.
— Потому что это действительно так: мы смелые, безудержные, революционные — смелые предприниматели, безудержные мечтатели, революционные изобретатели. Именно такой Украину и украинцев увидит многомиллионная аудитория «BBC World News» по всему миру, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве проинформировали, что проект реализован Украинской ассоциацией бизнеса и торговли в партнерстве с украинскими компаниями «Asters», «Biosphere Corporation», «Depositphotos», «DTEK», «Parimatch», «Sigma Software Group», «Smart Holding» и «SoftServe» при поддержке МИД без использования средств государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.