В Украине более 99% скончавшихся от последствий коронавируса не были вакцинированы против инфекции. На это указывают данные последних трех месяцев.

Об этом в эфире «Свобода слова» на ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

— Сегодня COVID-19 — это пандемия невакцинированных людей. Мы сделали анализ, что происходит в стране с 15 июня по 15 сентября ... 99,2% летальных случаев — это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и потеряли свою жизнь, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее также сообщалось, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине пациентов были невакцинированными.