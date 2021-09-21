Стало известно, когда Украина окажется в «желтой» карантинной зоне. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом заявил Виктор Ляшко в эфире передачи «Свобода слова на ICTV», пишет РБК-Украина.

По словам главы министерства здравоохранения, решение о «желтом» уровне эпидемической опасности может быть одобрено Государственной комиссией по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября. Однако после этого должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в «желтую» зону карантина.

— Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности, — объяснил Виктор Ляшко.

То есть, ожидать перехода в «желтую» зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Напомним, что ранее предполагалось, что «желтый» уровень эпидемической опасности в Украине могут ввести уже с 22 сентября. Об этом сообщали на правительственном портале.