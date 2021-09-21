Из Николаева в гастрономический тур по западным областям Украины отправились 5 байкеров.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Мотоциклисты из Николаева, Вознесенска, Братского и Киева хотят найти самый вкусный бограч в стране.

Для оценки блюда они разработали свою систему оценивания. Маршрут проложили специально не самыми широкими трассами, чтобы познакомиться местной кухней.

О своих приключениях они пообещали отчитаться в соцсети.

Ранее в Коблевской ОТГ прошел фестиваль «Iron Maraсas Extreme Fest», где были гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги. Участниками соревнований стали около 500 человек.