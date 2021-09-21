Президенту Бразилии и ковидоскептику Жаиру Болсонару не разрешили пообедать в нью-йоркском ресторане из-за новых правил.

Об этом информирует Globo.

Глава государства намеревался потрапезничать в одном из ресторанов Нью-Йорка, но его не пустили в заведение из-за правил, установленных в мегаполисе.

Дело в том, что заведения имеют право обслуживать только клиентов с прививкой, а Болсанару к идее вакцинации относится с предубеждением и отказывается делать прививку, добавляя, что в этом нет нужды, ведь он недавно переболел.

Поэтому официантам пришлось перегородить тротуар черными занавесами, что бы первое лицо Бразилии могло покушать без лишнего внимания прохожих.

Напомним, в Бразилии в июне на протесты выходили десятки тысяч людей: критиковали президента Жаира Болсонару за провалы в борьбе с пандемией коронавируса.