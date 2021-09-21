В микрорайоне Варваровка сегодня, 21 сентября, возник скандал из-за ситуации, когда для поездки в центр города нужно заплатить 14 гривен.

Видео опубликовал канал Варваровка.

Дело в том, что начал работать маршрут №3А с заездом на «Турбазу» перед конечной возле церкви. Варваровцы, которые едут в центр города с «Турбазы», пожаловались, что маршрут не кольцевой и им ради одной остановки требуют дважды платить за проезд.

— Почему вчера было не так. Я ехала снизу, но один раз платила, — возмутилась одна из женщин.

Им Олег Кукса, заместитель начальника-начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникаций управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникации Николаевского городского совета, объяснил, что по правилам, маршрут от Старого ж\д вокзала сюда — 7 гривен, а потом в город еще 7 гривен.

— Мне не сюда нужно было, мне ехать с ребенком на Намыв. Мне еще раз платить? Это вообще издевательство. Зачем тогда эту «Турбазу» пустили? — спросили чиновника.

— Напишите, пожалуйста, чтобы маршрут №3А сделали круговым движением, а троечку оставить так. Круговое движение по 3А будет 7 гривен, а сейчас 7 гривен, только у них начало… Люди, которые едут со старого ж\д вокзала домой, они платят 7 гривен, — говорил Олег Кукса.

В итоге он пообещал позвонить заместителю городского головы Юрию Андриенко, чтобы решить эту проблему.

— Думаю, что выйдем на перевозчика, чтобы решить этот вопрос. Это наша недоработка, — добавил Олег Кукса.

Напомним, в Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.

Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.

до 10 км — не выше 6,00 грн;

больше 10 км — не выше 7,00 грн.

При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:

в Матвеевку — 9 грн;

в Большую Корениху — 9 грн;

в Малую Корениху — 10 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.

В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:

до 10 км — не выше 5 грн;

более 10 км — не выше 6 грн;

в Матвеевку — не выше 7 грн;

в Б. Корениху — не выше 7 грн;

в М. Корениху — не выше 8 грн.

Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.