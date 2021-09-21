В микрорайоне Варваровка сегодня, 21 сентября, возник скандал из-за ситуации, когда для поездки в центр города нужно заплатить 14 гривен.
Видео опубликовал канал Варваровка.
Дело в том, что начал работать маршрут №3А с заездом на «Турбазу» перед конечной возле церкви. Варваровцы, которые едут в центр города с «Турбазы», пожаловались, что маршрут не кольцевой и им ради одной остановки требуют дважды платить за проезд.
— Почему вчера было не так. Я ехала снизу, но один раз платила, — возмутилась одна из женщин.
Им Олег Кукса, заместитель начальника-начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникаций управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникации Николаевского городского совета, объяснил, что по правилам, маршрут от Старого ж\д вокзала сюда — 7 гривен, а потом в город еще 7 гривен.
— Мне не сюда нужно было, мне ехать с ребенком на Намыв. Мне еще раз платить? Это вообще издевательство. Зачем тогда эту «Турбазу» пустили? — спросили чиновника.
— Напишите, пожалуйста, чтобы маршрут №3А сделали круговым движением, а троечку оставить так. Круговое движение по 3А будет 7 гривен, а сейчас 7 гривен, только у них начало… Люди, которые едут со старого ж\д вокзала домой, они платят 7 гривен, — говорил Олег Кукса.
В итоге он пообещал позвонить заместителю городского головы Юрию Андриенко, чтобы решить эту проблему.
— Думаю, что выйдем на перевозчика, чтобы решить этот вопрос. Это наша недоработка, — добавил Олег Кукса.
Напомним, в Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В микрорайоне Варваровка сегодня, 21 сентября, возник скандал из-за ситуации, когда для поездки в центр города нужно заплатить 14 гривен.
Видео опубликовал канал Варваровка.
Дело в том, что начал работать маршрут №3А с заездом на «Турбазу» перед конечной возле церкви. Варваровцы, которые едут в центр города с «Турбазы», пожаловались, что маршрут не кольцевой и им ради одной остановки требуют дважды платить за проезд.
— Почему вчера было не так. Я ехала снизу, но один раз платила, — возмутилась одна из женщин.
Им Олег Кукса, заместитель начальника-начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникаций управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникации Николаевского городского совета, объяснил, что по правилам, маршрут от Старого ж\д вокзала сюда — 7 гривен, а потом в город еще 7 гривен.
— Мне не сюда нужно было, мне ехать с ребенком на Намыв. Мне еще раз платить? Это вообще издевательство. Зачем тогда эту «Турбазу» пустили? — спросили чиновника.
— Напишите, пожалуйста, чтобы маршрут №3А сделали круговым движением, а троечку оставить так. Круговое движение по 3А будет 7 гривен, а сейчас 7 гривен, только у них начало… Люди, которые едут со старого ж\д вокзала домой, они платят 7 гривен, — говорил Олег Кукса.
В итоге он пообещал позвонить заместителю городского головы Юрию Андриенко, чтобы решить эту проблему.
— Думаю, что выйдем на перевозчика, чтобы решить этот вопрос. Это наша недоработка, — добавил Олег Кукса.
Напомним, в Николаеве пассажиров маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка» просят оплачивать проезда в размере 7 гривен, вместо ранее установленного тарифа в 6 гривен.
Напомним, что с 1 июня в Николаеве повысили цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.
При этом в отдаленные микрорайоны стоимость проезда составит:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.
В коммунальных автобусах цена будет немного дешевле:
Тариф для детей от 6 до 14 лет в период учебного года составит 5 гривен.