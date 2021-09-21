Одесских чиновников, которые не успели поставить себе прививку против COVID-19, ждет новая мера предосторожности – еженедельная сдача ПЦР-тестов.

Об этом информирует «Думская».

В мэрии подняли тему роста заболеваемости, вице-мэр Светлана Бедрега назвала цифры: полную вакцинацию прошли лишь 14% горожан, при этом, их число не растет, а центры для привития стоят пустыми.

— К сожалению, по темпам вакцинации мы находимся в конце списка — ниже нас только Донецкая и Луганская области. Со вчерашнего дня введены новые правила карантина, скоро будет известно, в какую зону карантина мы попадем после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если в желтую, то будут работать только те предприятия и учреждения, где 80% сотрудников привиты — а у нас таких единицы, — подчеркнула чиновница.

Заместительница Геннадия Труханова добавила, что несмотря на добровольность вакцинации, непривитые угрожают всему коллективу.

— В некоторых подразделениях мэрии уровень вакцинации составляет 3-7% — а это сотрудники, которые работают на передовой — служба по делам детей, КП «Одесгорэлектротранс». Как мы будем защищать детей, людей? — Вакцинация добровольна, да, но тогда от невакцинированных будем требовать еженедельное ПЦР-тестирование, — заявила Светлана Бедрега.

Напомним, в Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.