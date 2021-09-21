Компания Johnson&Johnson, производитель вакцины из одной дозы Janssen против коронавируса, заявила, что после прививки дозы-бустера она на 94% защищает от симптоматического заболевания COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

— Наша однодозовая вакцина генерирует сильную иммунную реакцию и длительную иммунную память. И когда вводится доза-бустер вакцины Johnson&Johnson против коронавируса, мощность защиты от COVID-19 еще более возрастает, — заявил представитель компании Матал Маммен.

Также стало известно, что у людей, которые получили дозу-бустер через шесть месяцев или больше после первой дозы, количество антител выросло в 12 раз по сравнению с четырехкратным увеличением у людей, получивших дозу-бустер только через два месяца.

Утверждается, что введение двух доз с интервалом в 56 дней обеспечивает на 100% защиту от тяжелого течения COVID-19.

Компания добавила, что прививки одной дозой ее вакцины на 81% предотвращают госпитализацию.

Отмечается, что вакцину Johnson&Johnson одобрили в США для экстренного использования 27 февраля этого года.

Ранее сообщалось, что опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта». Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.