В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.

Об этом сообщает директор Института сердца Борис Тодуров в Facebook.

— Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет, — написал Борис Тодуров.

Операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. Ее провела команда киевских, львовских и польских врачей.

— Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране, — добавил Борис Тодуров.

Напомним, в феврале этого года врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человека.