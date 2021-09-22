В Украине за минувшие сутки, 21 сентября, подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки госпитализировали 2 175 человек, умерли — 105, выздоровели — 2 095.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

За сутки протестировали методом ПЦР 36 642 человека, ИФА — 11 347, экспресс-тестами — 34 254.

За все время пандемии в Украине заразились 2 362 559 человек, выздоровели — 2 235 668, умерли — 55 161.