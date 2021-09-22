Румыния приобрела гораздо больше вакцин против COVID-19, чем необходимо, а срок годности некоторых из них уже истек.

Об этом информирует EVZ.

Прокуратура Румынии начала расследование покупки 120 миллионов доз вакцины COVID. Это слишком большая сумма по сравнению с потребностями страны. В официальном заявлении сообщается, что прокуратура расследует возможное злоупотребление служебным положением, но на данный момент расследование не рассматривает определенных людей.

— В ответ на запросы, отправленные представителями СМИ, Управление информации и связей с общественностью уполномочено сообщить следующее: возбуждено уголовное дело в отношении закупки доз вакцин против COVID19 в начале пандемии. На сегодняшний день. Уголовное расследование проводится в отношении деяния («in rem»), соответственно злоупотребления служебным положением с получением неправомерной выгоды для себя или для другого. Следовательно, на данный момент ни у кого нет статуса подозреваемого или обвиняемого, — отмечается в пресс-релизе.

Согласно процитированному документу, разработанному прокураторой, на данном этапе собираются только доказательства, чтобы установить, было ли нарушено уголовное законодательство.

Напомним, в Румынии футболисты команд местного чемпионата до конца сезона 2021-22 будут выходить на поле с бездомными собаками.