В Южном Буге, в районе расположения станции полной биологической очистки бытовых стоков КП «Прибужское», зафиксировано превышение концентрации веществ, загрязняющих воду.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекция Юго-Западного округа.

В 2020 году в ходе проверки было установлено, что КП «Прибужское», которое занимается забором, очисткой и подачей воды в Новой Одессе, сбрасывает сточные воды с загрязняющими веществами. В воде зафиксировали превышение сульфата, азота аммонийного, фосфата, железа, нитритов. В связи с чем, предприятие обязали возместить убытки государству в сумме более 11,3 миллиона гривен.

В апреле нынешнего года комиссия снова побывала на предприятии и осмотрела станции полной биологической очистки бытовых стоков.

— Было принято решение о проведении отбора поверхностных вод реки Южный Буг. По результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации для вод рыбохозяйственного назначения по сульфатам от 1,3 до 1,5 раз, по нефтепродуктам от 2,1 до 2,5 раза, - говорится в сообщении.

После этого, новоодесский филиал ООО «ТЕРРАФУД» сообщила инспекции о прекращении производственной деятельности.

— Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству по статье 242 Уголовного Кодекса Украины, - рассказали в экоинспекции.

Кроме того, в экологической инспекции сообщили, что на КП «Прибужское» планируются внеплановые проверки по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Напомним, что в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019-2030 годы» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.