В воскресенье, 26 сентября, в Николаеве на несколько часов перекроют движение по улице Шнеерсона.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета в среду, 22 сентября, передает корреспондент НикВести.

Меры предпримут в связи с проведением еврейской общиной мероприятий по случаю праздника Суккот. Часть улицы Шнеерсона временно станет пешеходной зоной.

Движение транспорта ограничат с 11:00 до 18:00 на участке от Большой Морской до Спасской.

Напомним, ранее исполком утвердил в Николаеве новые схемы размещения рекламных конструкций по улице Космонавтов и Херсонскому шоссе.