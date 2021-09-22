В Каменском Днепропетровской области ученица одной из местных школ на камеру зажгла украинский символ. Полиция заинтересовалась видео и вычислила вандалку.

Об этом информирует НВ.

Поднимается вопрос об открытии уголовного дела по 338 статье УК за надругательством над госфлагом. Наказание по этой статье предусматривает штраф, арест на полгода или тюремное заключение до трех лет

Хулиганкой выявилась 15-летняя девочка из этого города, видео снимали и опубликовали в сети ее знакомые. Во время поджога знакомая уточняет мотивы этого действа — в ответ вандалка кинула фразу, что она не считает этот флаг своим.

Напомним, 17-летнему парню из Мариуполя грозит лишение свободы из-за того, что тот поджег флаг Украины.